Si ribaltano con l’auto per evitare un cane, tanto spavento per due ragazze

CAMPOMARINO

Solo qualche graffio e tanto spavento per due giovanissime rimaste coinvolte nell’incidente avvenuto in contrada Buccaro, poco prima delle 20 di ieri, sabato 15 settembre, sulla strada provinciale tra Campomarino e Portocannone. Secondo una prima ricostruzione le due ragazze, rispettivamente T. M. ed E. K., stavano percorrendo a bordo di un’utilitaria la Provinciale 40 quando un cane di piccola taglia ha attraversato la strada. La conducente, per evitare l’investimento, ha sterzato di colpo, finendo per far ribaltare l’auto che ha poi terminato la sua corsa al lato della carreggiata. Fortunatamente le due ragazze sono uscite da sole dall’abitacolo. Entrambe sono state soccorse dai Vigili del fuoco, dal personale sanitario del 118 e degli operatori volontari della Misericordia di Termoli che le hanno trasportate in ambulanza all’ospedale San Timoteo di Termoli per gli accertamenti del caso. Presenti sul posto anche i Carabinieri della stazione di Campomarino.