Si ribalta con l’auto, paura per una 22enne

TERMOLI. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Se l’è vista brutta una 22enne. La ragazza era alla guida della sua auto lungo via del Mare quando la vettura si è ribaltata. La giovane è riuscita ad uscire da sola dall’abitacolo ed è stata soccorsa dal 118. Per lei solo tanto spavento ma nessuna conseguenza fisica di rilievo.

