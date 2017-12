Si recano al Comune e lo trovano chiuso, cittadini e impiegati chiamano il 112

PETTORANELLO DEL MOLISE. Ieri, venerdì 29 dicembre, un’amara sorpresa ha atteso cittadini e impiegati recatisi al Comune di Pettoranello del Molise che per poter entrare hanno dovuto richiedere l’intervento del 112. Gli uni per richiedere dei documenti e gli altri per poter lavorare sono, invece, rimasti per ore all’agghiaccio in attesa che la sede venisse aperta. A rendere nota la curiosa vicenda, il Coordinatore Regionale del CSA, Feliciantonio di Schiavi, che interviene a seguito delle numerose proteste ricevute dopo l’accaduto. “Questo è solo l’ultimo episodio, in ordine di tempo, dei tanti che testimoniano il peggioramento della situazione in seno all’Amministrazione”, afferma di Schiavi, secondo il quale a nulla sono servite le numerose chiamate al sindaco e agli altri amministratori affinché aprissero il Municipio e da qui la chiamata ai Carabinieri del Comando di Isernia e della Stazione di Carpinone. I militari hanno provveduto così a rintracciare il primo cittadino che solo in tarda mattinata ha provveduto ad aprire la sede.

Pertanto, il Sindacato CSA si rivolge al Sindaco affinchè “nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione, garantisca il buon andamento degli uffici e dei servizi in quel Comune, senza arrecare danni alla collettività ed ai lavoratori”.

