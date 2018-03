Si perde nel bosco, forze dell’ordine alla ricerca di una donna

Ore. 19.45. Ricerche frenetiche in queste ore nelle campagne e nei boschi di Filignano. Un gruppo di soccorritori, fra i quali anche Carabinieri, stanno cercando una donna di circa 60 anni che, nel primo pomeriggio di oggi si era allontanata per raccogliere asparagi. I familiari, preoccupanti per il pesante ritardo nel rientro a casa, hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Ore 20.25. I soccorritori hanno individuato la donna e in questi minuti la stanno raggiungendo per portarla in salvo.

Seguono aggiornamenti

