Si perde nei boschi, 54enne soccorso e sanzionato dai Carabinieri forestali

CAROVILLI. Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 17 marzo, una pattuglia dei Carabinieri forestali del luogo hanno rintracciato e soccorso un uomo disperso tra i boschi di Pescolanciano e Carovilli. Il 54enne, residente nel a casertano, mentre si trovava in località ‘M. Totila’ (Pescolanciano) per addestrare il suo cane da caccia, d’improvviso è stato sorpreso da un temporale e, a causa della scarsa visibilità dovuta alla nebbia, non era più capace ad orientarsi. Ed è allora che la pattuglia dei Carabinieri forestali di Carovilli, trovandosi in zona per perlustrare il territorio, hanno avvistato l’uomo visibilmente smarrito, infreddolito e bagnato dalla pioggia, intervenendo per prestargli soccorso.

In seguito, i militari hanno ricondotto l’uomo nel luogo dove aveva lasciato la sua auto e, dopo gli accertamenti di rito, hanno provveduto a sanzionarlo per aver violato la legge venatoria che vieta l’addestramento dei cani caccia durante il periodo in cui vige il divieto.

