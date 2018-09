Si invaghiscono di una studentessa e la molestano al telefono, denunciati

CAMPOBASSO

I Carabinieri della Stazione di Bojano hanno identificato e denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso i responsabili del reato di molestie via telefono. Si tratta di due nullafacenti di 55 e 21 anni, quest’ultimo conosciuto dalla vittima, entrambi residenti in Provincia, i quali per diversi giorni hanno tormentato una giovane studentessa, chiamandola ripetutamente e sussurrando frasi a chiaro sfondo sessuale.

L’intensa e la repentina attività d’indagine condotta da parte dei Carabinieri, ha consentito di porre fine alla tormentata vicenda che ha sconvolto la giovane donna.