Si incendia autobus a Roma, le fiamme lambiscono profumeria dei molisani Muzio

Prima le fiamme, poi l’esplosione e quindi il fumo nero. E’ successo a Roma, in via del Tritone dove oggi, 8 maggio, alle 10 un autobus Atac della linea 63 è letteralmente esploso sotto gli occhi dei passanti. Sul posto i Vigili del Fuoco. Non appena resosi conto delle fiamme, l’autista ha fatto scendere i passeggeri che erano a bordo e poco dopo c’è stata l’esplosione. Giusto di lato (vedi foto) la profumeria ‘Mr Muzio’ della famiglia di profumieri molisani Muzio, il titolare, Raffaele, racconta: “Stavo per arrivare al negozio, quando ho sentito l’esplosione. Fortissima. La paura è stata tanta perché in negozio c’era una nostra dipendente e perché la gente nell’area è entrata subito in piena psicosi da terrorismo. Per fortuna la nostra collaboratrice sta bene e il negozio non ha subito danni all’interno. Diversamente, la vetrina e l’esterno dovranno essere rifatti ed è saltato anche un blocco di marmo”.

Due le squadre dei pompieri sul posto con il supporto di una autobotte del comando di Roma. Le fiamme hanno annerito anche la facciata del palazzo vicino al bus in fiamme. L’incendio è stato spento in pochi minuti, fanno sapere i Vigili del Fuoco. Ben visibile, invece, il tanto fumo e le nube nera. Per permettere le operazioni la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Secondo i primi rilievi le fiamme si sarebbero sprigionate dal vano posteriore del bus. Nell’arco di circa dieci minuti il mezzo è stato avvolto da lunghe lingue di fuoco. Almeno tre le esplosioni udite con vetri infranti e lamiere squagliate. Una folla di curiosi che affollano il tratto pedonale tra Fontana di Trevi e piazza di Spagna ha ripreso la scena con gli smartphone. Le forze dell’ordine hanno chiuso immediatamente la circolazione lungo la via, ed hanno fatto evacuare alcuni esercizi commerciali vicini.

Raffaele è l’erede di nonno Raffaele, un arrotino, che partì dopo la guerra per cercare fortuna a Roma, come tanti suoi paesani di Sant’Elena Sannita. Oggi il Gruppo Muzio gestisce numerosi punti vendita a Roma, da loro si servono attori, politici e celebrità varie. Dire Muzio, nella capitale, vuol dire profumerie.

