Si finge in difficoltà economiche e raggira anziano malato, denunciato

CASTELBOTTACCIO. I Carabinieri della Compagnia di Larino hanno denunciato un uomo di Castelbottaccio con l’accusa di circonvenzione di incapace.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Lucito, hanno consentito di accertare che l’uomo approfittando di una grave malattia invalidante di cui è affetta una persona anziana del posto, si è fatto consegnare in poco tempo e in più circostanze, un ingente somma di denaro.

Il malintenzionato ha convinto l’ignaro anziano a farsi consegnare la somma, raccontandogli di trovarsi in difficoltà economiche a causa di problemi familiari. Il bottino è di decine di migliaia di euro che la vittima del raggiro, incapace di intendere e di volere a causa dei farmaci, ha consegnato in poco tempo nelle mani del finto bisognoso.

Nessuno è stato in grado di allertare l’anziano della tentata truffa, dal momento che la vittima vive in casa con altre due persone anziane non in grado di orientare le scelte del congiunto.

Il truffatore è stato denunciato a piede libero per il reato di circonvenzione di incapace e gli atti trasmessi alla Procura della Repubblica di Campobasso per gli adempimenti consequenziali.

