Si feriscono vicino gli scogli, due bimbe soccorse dal bagnino

CAMPOMARINO. Stavano facendo il bagno in prossimità di una scogliera quando all’improvviso hanno iniziato ad urlare. Momenti di paura a Campomarino Lido stamane quando due bambine di sei e sette anni si sono fatte male. Hanno iniziato a gridare e a chiedere aiuto perché non riuscivano più a districarsi in acqua alta. Immediato l’intervento del giovane Ahmed Ikramellah, bagnino del lido “Rosa dei venti”, che ha raggiunto le due piccole turiste in difficoltà con un pattino insieme al collega del turno dopo, Francesco. Le bambine sono state caricate e accompagnate a riva dove hanno ricevuto le prime cure. Tanta l’apprensione ma la disavventura si è risolta grazie al salvataggio tempestivo.

