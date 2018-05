Si era incatenato per chiedere una casa, poi la morte della moglie: oggi il suicidio

Nel 2013 si era incatenato ad un termosifone nell’aula consiliare del comune di Pozzilli per chiedere un’abitazione. Forte il disagio che ha vissuto in quel periodo il 71enne venafrano che dal 2011 si era stabilizzato a Pozzilli. Il pensionato trovò ospitalità, provvisoria, in un alloggio dello Iacp. Da qualche mese stava vivendo un altro dramma, quello della perdita dell’amata moglie. Questa mattina il 71enne si è tolto la vita nella propria abitazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Filignano.

