Si denuda e molesta due ragazzine, arrestato 40enne

Ieri sera la Volante ha arrestato un uomo sulla quarantina d’anni di Campobasso che avrebbe cercato di molestare due ragazzine di 14 anni lungo via XXIV Maggio, mettendo in bella vista le sue parti intime.

Le ragazze avrebbero avvertito immediatamente i genitori e successivamente la Polizia che, immediatamente intervenuta, lo avrebbe trovato in uno stato poco consono ad una passeggiata in strada e lo avrebbe accompagnato al reparto di Psichiatria dell’ospedale Cardarelli in quanto l’uomo soffrirebbe di problemi psichici. Questa mattina si terrà il processo per direttissima.

