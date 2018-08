Si avvicina e la colpisce con un bastone, 46enne finisce al pronto soccorso

[pro_ad_display_adzone id="159437" random="true"]

TERMOLI. I motivi di un gesto che ha dell’inspiegabile sono tutti al vaglio delle forze dell’ordine. Un episodio assurdo quello avvenuto attorno alle 13.30 di stamane tra via Maratona e via Martiri della Resistenza, nei pressi della rotonda del cimitero quando uno sconosciuto si è avvicinato a una donna di 46 anni e l’ha colpita in testa con una mazza. Tutto è avvenuto in una manciata di secondi con la malcapitata che, colpita in modo molto violento, è finita a terra. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli oltre a Polizia e Carabinieri che stanno indagando sul caso i cui contorni sono ancora avvolti nel mistero. La donna è stata trasferita presso il pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli dove è stata sottoposta ad una tac e a tutti gli accertamenti del caso. A seguito dell’aggressione la 46enne ha riportato tagli alle labbra, alla nuca e uno molto profondo alla testa che è stato suturato.

