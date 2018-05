Si apre una voragine in via Magellano, strada chiusa al traffico (FOTO)

TERMOLI. Dopo via Aubry, e via Arti e Mestieri una nuova voragine si è aperta in città. Questa volta ad essere interessata è via Magellano. La voragine è profonda circa un metro e mezzo per due di diametro. Sul posto polizia locale ed i tecnici del settore lavori pubblici del comune e operai Acea per i primi accertamenti. La strada ora è chiusa al traffico a partire dalla rotonda di via Cristoforo Colombo e via Mascilongo. Resta ancora da capire se si tratti di una infiltrazione determinata dalle abbondanti piogge delle ultime ore o da una falla nella condotta idrica. Incerta per adesso la tempistica dei lavori.

