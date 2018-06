Si allontana dalla casa di riposo e fa perdere le sue tracce, dispersa una 90enne di Agnone

Ancora nessuna traccia della novantenne di origini agnonesi dispersa dalle 16 di ieri pomeriggio a Sessano del Molise. La macchina dei soccorsi si è attivata prontamente e a partire dalle prime luci dell’alba di oggi, sono giunti sul posto anche gli esperti del Soccorso Alpino dotati di cani molecolari. A coadiuvare nelle ricerche anche Vigili del Fuoco e Carabinieri. Con molta probabilità la donna, che si è allontanata dalla struttura per anziani che la ospitava, ha perso il senso di orientamento e anche la via per il ritorno. Le ricerche stanno procedendo a ritmo serrato su tutte le piste possibili. Si spera di ritrovarla al piú presto.

Seguono aggiornamenti.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp