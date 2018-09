CAMPOBASSO

Sempre nell’ambito delle attività di controllo del territorio, il personale della Squadra Volante ha sorpreso, presso i centri commerciali, due napoletani intenti ad aggirarsi tra le auto in sosta. Dagli accertamenti effettuati dagli agenti è risultato nei loro confronti il provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore di Campobasso con divieto di ritorno nel capoluogo per tre anni. Pertanto venivano denunciati in stato di libertà per inosservanza del citato provvedimento ed inviati a lasciare la città.