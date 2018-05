Sfratto esecutivo ad una 74enne con pensione al minimo, Potere al Popolo chiede tempo

USB, Potere al Popolo e Casa del Popolo, l’ìultima associazione nata in ordine cronologico, insieme questa mattina in via S. Andrea nel cuore del centro storico di Campobasso. Lì, ad attendere insieme a loro l’ufficiale giudiziario c’è la signora Amalia D’Angona, 74enne, colpita da uno sfratto esecutivo per questioni legate a liti familiari. Un primo incontro, alle 9.30 in punto, tra la signora, l’esecutrice e un legale, tenutosi all’interno del civico 12 dove si è parlato, alla presenza di alcuni attivisti delle associazioni, di come poter risolvere il problema che, dal punto di vista legale non fa una piega, ma da quello umano-sociale ci sta tutto. “Chiediamo solo qualche mese per cercare un’altra soluzione abitativa alla signora che, con la pensione minima non può andare molto lontano” affermano gli attivisti. Un rinvio dello sfratto sarebbe una boccata d’ossigeno per la signora e darebbe il tempo di trovare altre soluzioni che pur sembrerebbero esserci in città ma che hanno bisogno di essere sbloccate in qualche modo.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp