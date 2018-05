Sfilata dei Misteri, l’elenco delle strade chiuse al traffico

CAMPOBASSO. In occasione della giornata del Corpus Domini e della tradizionale sfilata dei Misteri di domenica 3 giugno, il Comune ha emanata la seguente ordinanza che a partire dalle ore 7.00 vigerà il divieto di sosta e dalle ore 9.00 sarà predisposta la chiusura al traffico delle seguenti strade fino al rientro dei Misteri:

Via Trento (altezza Museo dei Misteri ), Via Milano (tratto da incrocio Via Trieste a incrocio Via Monforte), Via Torino, Via Marconi (da incrocio Via Torino a Largo S.A. Abate), Via Sant’Antonio Abate, Largo San Leonardo, Via Cannavina, Via Ferrari, Piazza C. Battisti, Via Mazzini (da Piazza Battisti a incrocio Via Umberto ), Via Umberto, Piazza Cuoco, Via Cavour, C.so Bucci, Piazza D’Ovidio, Piazza G. Pepe, C.so V. Emanuele, Piazza della Vittoria, Via Scatolone, Viale Elena, Via De Attellis, Via Roma (da incrocio Via De Attellis a incrocio Via Trieste), Via Milano (da incrocio Via Trieste a incrocio Via Trento ), Via Trieste.

Mentre dalle ore 9 fino al termine della sfilata dei Misteri è disposta la chiusura al traffico di: C.so Bucci (sopraelevata), Piazza Cuoco (incrocio Via Veneto), Via Mazzini (incrocio Via Garibaldi), Via Cardarelli (incrocio Via Petitti), C.so V. Emanuele (incrocio Via Palombo), Via Roma (incrocio Via Pietrunto), Via Milano (incrocio Via Monforte), Via Firenze (incrocio Via Monforte), Via G.B.Vico (rotatoria – chiusura lato Via Gazzani ponte F.S.), Via De Sanctis, Via Scardocchia, Via Mons. Bologna (incrocio Viale Manzoni e deviazione verso Viale Manzoni Via Leopardi ).

Eventuali veicoli in sosta non autorizzati saranno rimossi con il carro attrezzi e opportunamente multate.

Inoltre, Palazzo San Giorgio precisa che i bus sostitutivi delle FS, durante gli eventi, compatibilmente con le condizioni di sicurezza, possono transitare per raggiungere il piazzale antistante la stazione ferroviaria.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp