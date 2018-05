Settimana della Croce Rossa, seminario a Termoli con la partecipazione del presidente Toma

Si è tenuto sabato a Termoli, al Circolo della Vela, il seminario dal titolo “Il futuro del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana”,l’evento fa parte di un corposo calendario di iniziative che si stanno svolgendo su tutto il territorio nazionale in occasione della Settimana della Croce Rossa. All’incontro ha partecipato il presidente della Regione Molise che attraverso relazioni e video ha potuto conoscere nel dettaglio le attività svolte dai Volontari, dal Corpo Militare e dalle Infermiere Volontarie di Croce Rossa. “Io conosco la Croce Rossa Italiana – ha detto il presidente della Regione – ma non conoscevo il Corpo militare. Ebbe un’idea geniale Henry Dunant quando, all’indomani della battaglia di Solferino, il 24 giugno 1859, ipotizzò la creazione di una struttura organizzata per la cura dei feriti di guerra e il recupero dei caduti, primo embrione di quella che sarebbe successivamente diventata la Croce Rossa. I militari fanno battaglie, lasciano macerie, morti, feriti e qualcuno che alleviasse la sofferenza di questi ultimi, che catalogasse i morti e fosse pronto ad intervenire non c’era prima di allora”.

