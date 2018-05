Sesso in finestra, le indagini passano a Perugia

Saranno gli investigatori della Polizia di Stato di Perugia a sentire cosa ha da dire il fantomatico personaggio che nella notte fra venerdì e sabato è stato immortalato da un passante che ha puntato l’obiettivo del proprio smartphone sul balcone all’ultimo piano di un edificio che ospita un B&B dove l’uomo stava facendo sesso esplicito con una donna al cospetto delle tantissime persone che in quel momento si trovavano fra piazza Prefettura e via Marconi, cuore della movida campobassana. A carico della coppia si potrebbe configurare il reato di atti osceni in luogo pubblico, Polizia e Procura sono intenzionate a sanzionare questo comportamento disdicevole anche in considerazione del fatto che alla scena di sesso esplicito potrebbero aver assistito minorenni, e questo aggraverebbe ancor di più la posizione della coppia. Il video che riprende i due è molto esplicito e, come spesso accade nell’era degli smartphone, si è diffuso in maniera virale. Le indagini passano a Perugia, luogo di residenza dell’indagato, perché, nonostante fosse stato invitato a rendere dichiarazioni in Questura, l’uomo non si è presentato all’appuntamento.

