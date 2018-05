Sesso dal balcone, la Polizia vuole vederci chiaro: convocato il protagonista del video

Your browser does not support the video tag.

Da questa mattina è l’argomento del giorno a Campobasso. Del resto in provincia è così, soprattutto quando si parla di sesso. Il video dei due amanti focosi, ripresi questa notte nel capoluogo di regione nell’atto sessuale, ha fatto il giro dei social. Nelle ultime ore sono emerse altre notizie che sembrerebbero avere rilevanza pubblica. Intanto i due amanti intenti a fare sesso dalla finestra che si affaccia su piazza Pepe, si trovavano all’interno di un Bed and Breakfast della zona. La Polizia ha convocato l’uomo per l’inizio della prossima settimana: gli Agenti della Mobile vogliono vederci chiaro sulla vicenda. Intanto chiederanno all’uomo, della provincia di Salerno, perché si trovasse nel capoluogo. C’è al voglio l’ipotesi di atti osceni in luogo pubblico. Seppur avvenuti in un luogo privato, la Polizia sta verificando l’eventualità che minori possano aver assistito alla scena. Insomma una vicenda che ha fatto scalpore e sulla quale le forze dell’ordine sono intenzionati a fare piena luce.

