Sessano, si cerca il responsabile dell’area tecnica comunale

Sessano, il Comune cerca il nuovo responsabile dell’Area tecnica municipale. Sul sito internet dell’ente è stato pubblicato l’avviso di selezione pubblica per affidare l’incarico. Si tratta di un’assunzione a tempo determinato che avrà durata pari a quella del mandato del sindaco, eletto a giugno. La figura rientra nella categoria C, con posizione economica C1, e l’orario lavorativo consiste in 36 ore settimanali.

Per poter partecipare alle selezioni, è necessario avere uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di geometra; Laurea in vecchio ordinamento in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile o titoli equipollenti;

Laurea specialistica in architettura, ingegneria edile, ingegneria civile o titoli equipollenti; laurea magistrale nuovo ordinamento in architettura, ingegneria dei sistemi edilizi, ingegneria della sicurezza o titoli equipollenti. Inoltre i candidati dovranno avere adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata dalla commissione esaminatrice, oltre che conoscenza di una lingua straniera e dell’uso del computer e dei principali programmi informatici. È richiesta anche l’abilitazionealla professione di geometra, o di ingegnere o di architetto.

È necessario, inoltre, avere una qualificata esperienza di almeno 4 anni in una delle seguenti materie: urbanistica ed edilizia; lavori pubblici; manutenzioni; ambiente e igiene urbana; espropriazioni; servizio idrico integrato, attività produttive; istruttoria di procedimento amministrativo.

Esperienza che deve essere maturata attraverso prestazioni lavorative presso la Pubblica amministrazione, in posizione subordinata o autonoma. Le domande vanno presentate al Comune di Sessano entro le 13 del 25 luglio 2018 con una delle seguenti modalità: con raccomandata con ricevuta di andata e ritorno, direttamente all’Ufficio protocollo del Comune; tramite casella Pec di posta certificata.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp