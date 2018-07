Sessano, l’area pic nic di Murolongo è stata bonificata

Sessano del Molise, l’amministrazione comunale ripulisce l’area attrezzata di ‘Murolongo’, divenuta col tempo ricettacolo di ogni sorta di rifiuti. Il sindaco Venditti, inoltre, ha autorizzato lo spostamento del contenitore per la raccolta dei rifiuti in quanto da tempo è stato accertato un abbandono incontrollato di rifiuti di ogni genere che deturpa l’area interessata, molto probabilmente anche da cittadini non residenti. Denunce e sanzioni sono previste per chi dovesse continuare a gettare immondizia nell’area.

