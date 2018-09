CIVITACAMPOMARANO

Il Comune attiva un servizio SMS gratuito che informa i cittadini in caso di allerta meteo. Un sistema di comunicazione capillare per informare i cittadini in caso di allerta meteo. Infatti, tenersi informati sulle criticità previste sul territorio è tra le buone pratiche di protezione civile. Il servizio sms offre quindi la possibilità di condividere fin da subito in famiglia e tra la popolazione quello che si sa sull’allerta e sui comportamenti corretti da adottare. Quanti vogliano iscriversi, possono compilare il modulo reperibile presso gli uffici comunali. Certamente un servizio utile, considerato le ultime ed improvvise intemperie i cambiamenti climatici ci hanno portato improvvisi acquazzoni con precipitazioni eccezionali, le cosiddette bome acqua, oppure nevicate da record, come anche giornate oltre i 40 gradi. Attraverso questo servizio, dunque, si cerca di prevenire tanti disagi, alcuni anche importanti tanto da poter metter a rischio la propria incolumità. Il modulo di domanda che si va a sottoscrivere, prevede anche il diritto di accesso ai dati personali e altri diritti: l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

Ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. Infine, l’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. Infine, l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ulteriori informazioni in ordine al trattamento od alla comunicazione dei dati personali dell’utenza potranno essere richieste all’Ufficio Polizia municipale.