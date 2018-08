Servizio Civile, in Molise 308 posti per 48 progetti

CAMPOBASSO. E’ stato pubblicato, in data 20 agosto e con scadenza 28 settembre 2018, sul sito del Dipartimento nazionale della Gioventù e del servizio civile, il bando con l’indizione delle procedure selettive per i 308 giovani molisani che potranno vivere un’esperienza di servizio civile in uno dei 48 progetti approvati dalla Regione e presentati dagli Enti di servizio civile iscritti nell’apposito albo regionale.

“Si tratta di un risultato estremamente soddisfacente – ha dichiarato l’Assessore alle politiche sociali Luigi Mazzuto – che ha visto incrementare significativamente l’assegnazione di volontari rispetto ai 188 inizialmente previsti. Ai posti assegnati direttamente alla Regione vanno poi aggiunti quelli che verranno attivati in progetti finanziati dal Dipartimento e riferiti aglEnti accreditati nell’Albo nazionale.”

“In questo modo – ha sostenuto l’Assessore – viene offerta a tanti giovani l’opportunità di vivere un’esperienza in iniziative di grande valenza sociale e culturale che spaziano dall’assistenza ai disabili, agli anziani, ai minori per arrivare ad azioni di protezione e promozione dei beni architettonici, artistici e storici, alla tutela ambientale”.

