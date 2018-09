Perde nel finale il Campobasso che passa dalle stelle alle stalle nel giro di un quarto d’ora. Al minuto 75, infatti, i rossoblù erano ancora in vantaggio di un gol, quello di Giacobbe giunto alla mezz’ora del primo tempo. Nella prima parte i Lupi hanno quasi dominato l’incontro sfiorando anche il raddoppio. Poi si sono troppo abbassati subendo a 15 dal termine il pareggio di Mancini e a un passo dal novantesimo addirittura il sorpasso da parte del Santarcangelo: calcio di rigore trasformato da Falomi e doccia gelata sui campobassani che non hanno più la forza per reagire. Un vero peccato per come si era messa. Domenica quarta giornata: si torna a giocare in casa, arriva il Forlì.

Sorride invece l’Isernia che sul tosto campo della Recanatese coglie il primo punto del campionato. I pentri, in svantaggio su una rete realizzata dal bomber di casa Pera nel primo tempo, riescono a trovare il pari grazie a un’autorete di Marchetti che devia un cross di Del Prete. Un risultato che dà nuova linfa ai biancocelesti in vista della sfida interna contro il Santarcangelo.

Perde ancora, invece, l’Olympia Agnonese, ferma a quota zero punti. I granata, in realtà, partono molto bene centrando il vantaggio con Lamin, il migliore dei suoi. Il San Nicolò Notaresco, però, non demorde neanche per un secondo e trova dopo qualche minuto dopo il pareggio. Nella ripresa i rossoblù ribaltano la situazione cogliendo tre punti che li proiettano in vetta con la Sangiustese a punteggio pieno.

RISULTATI