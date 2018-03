Serie D, girone F: San Marino ko, pari Avezzano (Risultati e classifica aggiornata)

Si sono svolti in questo week end i recuperi di tre delle quattro partite rinviate per maltempo nelle ultime giornate di campionato nel girone F di Serie D.



RISULTATI



CAMPOBASSO – RECANATESE (sabato): 1-4. 5′, 40′, 45′ e 52′ Pera (R), 67′ Balistreri (C)

CASTELFIDARDO – AVEZZANO 1-1 67′ Dos Santos (A), 91′ rig. Montagnoli (C)

SAN MARINO – NEROSTELLATI 0-2 66′ Kone (N), 94′ Bruni (N)

FABRIANO CERRETO – PINETO 21 marzo



CLASSIFICA AGGIORNATA

Matelica 60

Vis Pesaro 56

Avezzano 44

Vastese 43

Castelfidardo 43

L’Aquila 41

Francavilla 39

San Marino 38

Sangiustese 38

Pineto 37

Campobasso 36

San Nicolò 28

Recanatese 28

Agnonese 27

Jesina 25

Monticelli 21

Fabriano 18

Nerostellati 11

Campobasso -4.

Pineto e Fabriano Cerreto una gara in meno.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp