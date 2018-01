Serie D. Campobasso vince contro il Fabriano, Agnonese sconfitta di misura (risultati e classifica)

Vince e convince il Campobasso che rifila tre reti al Fabriano Cerreto. Il secondo successo consecutivo per l’undici di Foglia Manzillo arriva al termine di una gara disputata egregiamente dai rossoblù che si rilanciano in classifica dando corpo alle ambizioni di raggiungere un piazzamento playoff. La gara si sblocca al 29’ con il terzo gol in due partite di Augustus che sta dimostrando quanto di buono si dice di lui. Nella ripresa è Benvenga a raddoppiare con un magistrale calcio di punizione che non lascia scampo all’estremo difensore locale. Chiude i conti Balistreri che si sblocca realizzando la sua prima rete in maglia rossoblù.

Sconfitta di misura al Civitelle per l’Olympia Agnonese che si arrende al Castelfidardo. Decisiva la rete messa a segno al 44’ da Montagnoli che regala tre punti preziosissimi ai suoi. I granata ancora una volta dimostrano le difficoltà nel trovare la rete nonostante la grossa mole di gioco espressa.

CL Squadra PT G V P S GF GS DR VC PC SC VF PF SF MI 1 Matelica 50 20 16 2 2 43 9 34 9 0 1 7 2 1 10 2 Vis Pesaro 44 20 14 2 4 37 20 17 7 1 3 7 1 1 2 3 Vastese 40 20 12 4 4 38 22 16 9 0 2 3 4 2 -2 4 Avezzano 34 20 9 7 4 32 20 12 4 4 1 5 3 3 -4 5 Sangiustese 33 20 9 6 5 23 21 2 7 1 3 2 5 2 -9 6 San Marino 31 20 9 4 7 27 19 8 3 2 5 6 2 2 -9 7 Castelfidardo 31 20 9 4 7 31 33 -2 3 4 2 6 0 5 -7 8 L’Aquila 30 20 8 6 6 30 21 9 6 2 1 2 4 5 -8 9 Pineto 30 20 7 9 4 28 25 3 5 4 1 2 5 3 -10 10 Francavilla calcio 29 20 8 5 7 28 21 7 2 3 4 6 2 3 -9 11 Campobasso 27 20 8 7 5 24 19 5 3 4 2 5 3 3 -7 12 Olympia Agnonese 21 20 6 3 11 12 17 -5 6 1 3 0 2 8 -19 13 San Nicolò 19 20 5 4 11 19 30 -11 3 2 5 2 2 6 -21 14 Jesina 19 20 4 7 9 16 29 -13 1 5 5 3 2 4 -23 15 Monticelli 16 20 2 10 8 13 22 -9 1 8 2 1 2 6 -26 16 Recanatese 15 20 3 6 11 12 24 -12 3 1 5 0 5 6 -23 17 Fabriano Cerreto 14 20 4 2 14 17 39 -22 2 1 7 2 1 7 -26 18 Nerostellati 7 20 1 4 15 10 49 -39 1 3 7 0 1 8 -35

