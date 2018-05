Serata in grande stile per celebrare Il Quotidiano (FOTO)

Una serata all’insegna dell’allegria e delle celebrazioni. Una volta tanto siamo stati autoreferenziali. E ci siamo fatti gli auguri per il raggiungimento di un grande traguardo. Venti anni di un quotidiano in edicola rappresentano un evento raro, da festeggiare. E così la grande famiglia de Il Quotidiano del Molise si è concessa una serata di allegria. Presentata dall’impareggiabile Gennaro Ventresca, coadiuvato da Antonio Campa, mentre ad allietare musicalmente i presenti ci hanno pensato Ines Boom Boom e Claudio Mignogna. Quest’ultimo molto apprezzato negli Stati Uniti, principalmente a New York. L’evento si è svolto nella magnifica cornice del Blue Note. Ad accogliere gli ospiti Michele Stella che, con la consueta professionalità, ha fatto in modo che tutto andasse nel verso giusto. Molto apprezzato dai presenti il menu della serata. Come noto il Blue Note ha diversificato l’offerta e da qualche tempo svolge anche cerimonie (battesimi, cresime, comunioni e matrimonio). Grazie ad uno scenario incantevole, quello esterno, e ad un’accogliente sala al coperto.

A fare gli onori di casa, ovviamente, la famiglia Rocco. I direttori Giulio e Giuseppe Rocco e l’amministratore delegato Carmen Angiolini hanno scandito i ritmi della serata. Presente il sindaco di Campobasso Antonio Battista che ha ringraziato la proprietà per il lavoro e per aver raccontato al meglio il Molise in questi 20 anni. Sulla stessa lunghezza d’onda il neo governatore della Regione Donato Toma che ha posto l’accento sull’importanza che riveste il mondo dell’informazione. Intermezzo musicale per il presidente che si è esibito alla chitarra in “All about that bass”, accompagnato dalla voce di Ines. Sul palco anche il maestro Domenico Fratianni che ha composto il meraviglioso quadro donato a tutti i presenti. Poi i riconoscimenti per Giulio Rocco e Carmen Angiolini, motore di un’azienda che è diventata la voce dei molisani ed è, dopo venti anni, punto di riferimento per i cittadini di questa regione. Testimone che hanno consegnato al figlio Giuseppe che rappresenta il presente e il futuro. Artefice della piattaforma online de Il Quotidiano del Molise, il giornale web più letto della regione. Riconoscimenti anche per Franco Rocco e Antonio Galasso che contribuirono vent’anni fa alla nascita del giornale. Poi il direttore Giulio Rocco ha voluto omaggiare tre suoi giornalisti, Lino Santillo, Mimmo di Iorio e Alfonso Sticca, ‘promuovendoli’ alla carica di direttori editoriali. Un premio speciale per Pasqualino Gabriele, ‘il paparazzo’, ormai personaggio storico del Quotidiano e della città di Campobasso.

Sul palco anche il presidente dell’ordine regionale dei giornalisti Pina Petta e i consiglieri nazionali Vincnenzo Cimino e Cosimo Santimone che hanno evidenziato l’importanza della stampa e la necessità che essa sia supportata dalle istituzioni. Riconoscimenti anche per i vertici della Bper, Carlo Marianera, Claudio Fiorilli e Salvatore Mignogna, e per il collega e psicoterapeuta Amedeo Caruso. Infine sul palco quelli che sono in trincea tutti i giorni, i giornalisti del Quotidiano del Molise, anima pulsante del giornale. In conclusione una mega torta e un brindisi per augurare altri cent’anni di vita a chi è già nella storia del Molise.

