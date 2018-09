Sente, urgono 17 milioni di euro per il ripristino

VITTORIO LABANCA AGNONE Ci vorrebbero circa 12 milioni di euro per risistemare e mettere in sicurezza il Viadotto Longo (Sente). Una notizia data pour-parler dal sindaco di Agnone Lorenzo Mercovecchio che è sceso anche nel dettaglio.

«La ricostruzione dovrebbe prevedere una campata unica del viadotto che salti i pilastri compromessi. Una campata in acciaio molto più leggera di quella esistente e più robusta incatenata al viadotto da tiranti specifici». Intanto la preoccupazione di rimanere isolati con l’Abruzzo è davvero tanta. Alcuni lavori sono in essere sulla vecchia Provinciale che è piena di buche ed avvallamenti che consentirebbero al massimo il transito di qualche autovettura. I pullman ed i camion sognano di poter percorrere una bretella stradale che non vede un intervento di manutenzione da circa trent’anni. «In ultima analisi – sottolinea ancora il sindaco di Agnone – interesseremo anche il Genio Pontieri dell’Esercito per risolvere le criticità soprattutto quelle sulle frane della vecchia Provinciale».

Il sindaco di Agnone non si arrende. Da subito Marcovecchio non vuole che la sua cittadina interrompa i rapporti soprattutto commerciali con circa tremila persone dei paesi abruzzesi a ridosso del confine. «E’una situazione altamente preoccupante perché i costi concernenti il ripristino del Viadotto lasciano intendere che non ci sarà a breve volontà ma soprattutto economie da dedicare alla struttura. Ad oggi lascia sgomenti che dopo dodici o quindici anni le problematiche di stabilità del Sente emergano solo dopo la disgrazia di Genova. E’ preoccupante perché abbiamo avuto gli stessi problemi sul viadotto Verrino, anche se fortunatamente i tecnici ci hanno detto che la struttura non versa con le stesse criticità dell’altro che ci collega con l’Abruzzo. Comune necessitano lavori urgenti onde evitare una chiusura che significherebbe isolamento totale per Agnone. Ciò che ora va fatto con urgenza è il ripristino della vecchia Provinciale che deve garantire anche il passaggio dei mezzi pesanti. Non deve erre una mulattiera ma una strada vera dove ponticelli ed altro devono essere rinforzati proprio per garantire il transito a tir e autobus. Qualora dovessero decidere di non investire dodici milioni di euro per il ripristino del Viadotto Sente devono invece pensare ad investire qualche milione di euro per la vecchia strada magari tagliando anche qualche curva perché non si può pensare di mantenere isolata un’intera comunità. Ho avuto un incontro con il sindaco di Castiglione Messere Marino ed insieme abbiamo compreso come da territorio di confine ora saremo territorio di periferia completamente abbandonati e ciò non può essere. Come Comune non possiamo fare molto se non essere di pungolo alla Regione alla Provincia ed allo Stato stesso e nel prossimo consiglio comunale porteremo in argomento il Sente per un voto unanime rappresentativo di una comunità. Noi vogliamo rispetto – conclude il sindaco – perché certamente non abbiamo ragione sui numeri ma sul diritto di vivere quello sì».