Senologia al Veneziale, Toma: “Si cerca di mantenere il reparto”

A Isernia, Toma ha dichiarato, parlando del reparto: “Stiamo cercando di mantenerlo. C’è un’esigenza espressa da pazienti e familiari”. Le pazienti erano scese in campo, con un’iniziativa nata in sala d’attesa, per scongiurare l’ipotesi di chiusura della Senologia ad Isernia che, secondo le indiscrezioni, sarebbe prevista per dicembre 2018. In ogni caso, avevano fatto presente le promotrici dell’iniziativa, il ridimensionamento del reparto è già in atto poiché attualmente si lavora con mezza seduta chirurgica a settimana, dovendo dividere la sala operatoria con il reparto di Otorinolaringoiatria.

Dunque circa tre ore settimanali dedicate agli interventi al seno: troppo pochi, secondo le pazienti, per far fronte alle esigenze dettate dal numero dei casi di tumore alla mammella. Attualmente, il reparto di Senologia costituisce un punto d’eccellenza della struttura ospedaliera isernina, in grado di attrarre anche mobilità attiva interregionale: sono numerose, infatti, le pazienti di fuori regione, in particolare del Casertano e del Cassinate, che scelgono Isernia per sottoporsi alle cure necessarie. In tutto, presso il reparto pentro sono stati eseguiti circa 2mila interventi. Al di là dei numeri, in ogni caso, le pazienti e i loro familiari rivendicano il diritto ad essere curate a Isernia.