‘Safety & Security’, l’associazione ‘PL’ su Carrese: “Tradizioni importanti, ma sempre in sicurezza”

TERMOLI. Si è tenuto questa mattina il secondo seminario sulla sicurezza organizzato dalla locale Polizia Municipale con il patrocinio del Comune di Termoli. L’incontro intitolato ‘Safety and Security nelle manifestazioni pubbliche’ ha coinvolto tutte le forze pubbliche che operano sul territorio. “L’Amopol ha stretto un accordo importante con l’associazione professionale della polizia locale ‘PL ‘già diversi mesi fa, dove partendo da una piccola realtà qual è quella regionale ha deciso di pensare una grande. E dopo 11 anni di esperienza nel settore abbiamo pensato di organizzare questo secondo seminario” – afferma Mimmo Esposito presidente dell’Amopol che punta tutto sulle nuove tecnologie ed il loro utilizzo – la tecnologia va sempre avanti, si evolve e noi dobbiamo farlo insieme a lei. Non esistono scusanti. I mezzi che abbiamo a disposizione sono limitati, i fondi anche, ma questo non deve andare a discapito della formazione di tutti coloro che sono preposti al controllo e alla sicurezza del territorio e dei suoi abitanti”. Sottolinea l’importanza, soprattutto in questo periodo molto delicato anche a livello mondiale, di rimanere sempre aggiornati su ciò che riguarda le tecniche e i metodi volti a garantire la sicurezza della popolazione. Immancabile l’accenno sullo stop alla Carrese. Ad intervenire è stata Sabrina Magris, esperta internazionale di sicurezza che ha dichiarato: “Le tradizioni devono assolutamente perdurare e resistere nel tempo. Sono fondamentali per tutte le società, ma proprio perché così importanti devono essere assolutamente sicure sia per i partecipanti in prima persona e sia per il pubblico in generale. Mantenerle vive rispettando le direttive nazionali di sicurezza è necessario”.

S.F.

