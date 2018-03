Sei fattori che influenzano il prezzo delle criptovalute

Vi siete mai domandati da cosa può essere dipeso il prezzo di Bitcoin e delle altre crptovalute? Fornire una risposta puntuale a questo quesito non è certo semplice ma… niente ci vieta di provarci, con una mini guida a questo importante tema!

Regolamenti

Il primo elemento che può influenzare la quotazione criptovalute è legato alla disciplina normativa. Non è un caso che ogni volta che un governo rilascia dichiarazioni ufficiali sulla possibile regolamentazione delle valute digitali, il prezzo del Bitcoin venga immediatamente influenzato. Ogni volta che ci sono restrizioni all’uso dei bitcoin, i prezzi cambiano drasticamente.

Influenza mediatica

I media possono influenzare significativamente il prezzo del Bitcoin. Il clamore mediatico può infatti facilmente condurre ad un aumento del prezzo, mentre le notizie negative possono portare a un calo della quotazione. Ad esempio, le notizie sugli attacchi hacker sui siti Web e sui servizi relativi alle criptovalute sono in grado di determinare panico tra gli utenti di bitcoin, causando cali di prezzo.

Sostenibilità

La stabilità della rete criptovalutaria è un fattore importante di cui la maggior parte degli appassionati si dichiara preoccupata. La maggior parte delle persone desidera infatti una rete sicura e sostenibile, in cui non vi è alcun rischio di perdita dei propri soldi. A differenza delle valute tradizionali come euro e dollari, però, le criptovalute continuano ad essere percepite come “bolle economiche” pronte a scoppiare.

Domanda e offerta

Il prezzo dei bitcoin dipende in gran parte dall’andamento della domanda e dell’offerta, come avviene in qualsiasi mercato. Ciò significa che una forte domanda e una scarsa offerta spesso portano ad un aumento del prezzo. Si noti però che a “semplificare” (solo per certi versi) il contesto è l’evidenza che i bitcoin hanno una fornitura controllata, per cui il numero totale di valuta in circolazione non potrà mai superare i 21 milioni di pezzi. A causa dell’offerta limitata, è più facile che vi siano speculazioni secondo cui il prezzo del Bitcoin continuerà ad aumentare nel tempo.

Ampia accettazione commerciale

Si tratta di un fattore decisivo per influenzare in modo significativo il prezzo delle criptovalute. Quando alcune tra le aziende più famose hanno iniziato ad accettare Bitcoin come strumento di transazione, i suoi prezzi ne hanno tratto vantaggio. Dunque, un incremento del numero di venditori che accettano questo tipo di strumento porterà sicuramente ad un aumento del prezzo.

Innovazioni tecnologiche

I progressi tecnologici e le innovazioni hanno la capacità di influenzare in modo significativo il prezzo delle criptovalute. Ad esempio, l’integrazione di Bitcoin nel sistema di pagamento di PayPal ha aumentato la consapevolezza e ha stimolato un grande interesse per le valute digitali nella maggior parte delle persone. Inoltre, molte startup hanno iniziato a utilizzare piattaforme di crowdfunding che accettano criptovalute, con Ethereum a rappresentare il miglior esempio.

È probabile che anche nel corso del prossimo futuro questi 6 siano tra i principali elementi di influenza del prezzo di Bitcoin & co. Val dunque la pena tenerli d’occhio al fine di non perdere nessuna opportunità!

