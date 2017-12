SEGNALAZIONE – Marciapiedi dissestati e alberi mai ripiantati (FOTO)

Una nostra lettrice ci ha inviato una serie di foto che denunciano lo stato di degrado in cui vigono alcune zone del capoluogo. A cadere sotto l’attenzione della nostra osservatrice il marciapiede dissestato situato di fronte il Palazzo dell’Inail, poco dopo la stazione, e quello poco prima del passaggio a livello di Via San Giovanni. Le immagini testimoniano come lungo il tragitto non solo sia pericoloso camminare a causa dei tasselli della pavimentazione fuori posto, ma anche di quante aiuole siano prive di alberi in precedenza tolti e mai ripiantati. Situazione uguale anche lungo la salita dei Monti, in Viale delle Rimembranze dove all’interno delle ‘gabbie’ destinate a proteggere gli arbusti in alcuni casi giacciono solo tronchi spezzati.

La nostra segnalatrice, al quanto scoraggiata, nella mail ci scrive: “Campobasso città in cui il tempo si è fermato.

I soliti problemi di sempre, immutati nei decenni. Ciò nonostante nutro ancora la speranza che qualcosa cambi…”

