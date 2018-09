Sea, la raccolta differenziata si estende in città: in arrivo il materiale necessario

La Sea, la municipalizzata impegnata nel completare il sistema di raccolta differenziata su tutto il territorio cittadino, da qualche mese sta lavorando sull’area Nord della città, dove dal 23 luglio è stata avviata la raccolta differenziata e ora si sta consolidando il sistema. A tal fine, alla Sea è in arrivo anche il materiale necessario per far partire la raccolta differenziata nelle altre aree del capoluogo. In particolare, si legge in una nota, dall’area Nord del capoluogo, Quartiere Cep e aree limitrofe si passerà agli altri quartieri residenziali.

Tra gli altri impegni, sono da registrare la ristrutturazione della nuova sede legale e amministrativa e il noleggio di una nuova spazzatrice per rafforzare il servizio del piano di spazzamento, concordato con l’amministrazione comunale.