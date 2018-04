Se ne va ‘lo Sceriffo’, addio a Mario Palladino

CAMPOBASSO. Lo ‘Sceriffo’ se n’è andato. Aveva 91 anni, Mario Palladino, il personaggio noto a tutti i campobassani che “scambiava i problemi sociali per pazzielle” – dicono di lui chi lo conosceva bene. Chi non ricorda il suo proverbiale: “Forza Bisceglie”, diventato poi un tormentone, in occasione della partita Campobasso-Bisceglie finita 2 a 0.

Lo chiamavano lo ‘Sceriffo’ per via di quella stella a 5 punte che usava portare sul petto e che aveva fatto del Vecchio Romagnoli la sua seconda casa all’interno di una vecchia 127 ‘rossoblù’ come il Campobasso. Una serie di vicissitudini poco fortunate ha fatto sì che la solitudine restasse la sua unica compagna giunto al tramonto della sua vita. Aveva l’occhio vispo di chi la sapeva lunga e lo sguardo innamorato, ormai anziano, di chi amava la sua città. Mario Palladino lascia un ricordo indelebile nella memoria dei campobassani che in tanti conoscevano contribuendo a segnare un’epoca.

