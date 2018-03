Se n’è andato il molisano Giuseppe Pistilli, storica penna del ‘Corriere dello Sport’

Era nato il 18 settembre 1939 in quella Campobasso dove trascorse la sua adolescenza: studente del Liceo e appassionato di tennis, Giuseppe Pistilli aveva poi spiccato il volo lasciando la sua amata città, dove puntualmente tornava, richiamato da un forte legame con la famiglia. E’ uno di quei campobassani che ha fatto ben parlare di sé: amante dello sport, tifoso del Campobasso, ha trasformato la passione nel lavoro di una vita. Quello del giornalista. Appena diciannovenne, quando era uno studente di Giurisprudenza, entra a far parte della grande famiglia del Corriere dello Sport: ‘dividevo il mio tempo – ricorda Pistilli al sito Forche Caudine – tra lo studio ed il giornale ed entrando a far parte molto giovane di una redazione, avevo la possibilità di formarmi all’ombra delle migliori firme del giornalismo sportivo’. In effetti Pistilli di questi insegnamenti ne ha fatto tesoro, ma il vero trampolino di lancio c’è stato con i Mondiali del ‘62, ricevendo l’incarico di scrivere servizi dall’allora numero uno del Corriere, Luciano Oppo. Da quel momento il giovane ed intraprendente giornalista campobassano ha inanellato un successo dopo l’altro, arricchendo la sua carriera che lo ha portato addirittura a rivestire per diverso tempo il ruolo di vicedirettore del Corriere dello Sport.

Giuseppe Pistilli non c’è più, se n’è andato in silenzio. Nelle scorse ore il suo cuore ha smesso di battere, alla soglia degli ottant’anni. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze dell’editore, del direttore e del corpo redazionale del Quotidiano del Molise.

