Se Dio non vuole: è Lui che comanda!

Visto che non c’è serietà più importante che quella che tratta di Dio, in assoluta neutralità fra le religioni, sarà il caso di provare ad interessarsi dell’unico Dio comune, uno in quanto entità Suprema, trino se ne vengono considerate le componenti nominabili e sempre più spesso disincantatamente nominate: Danaro, Mercato e Potere. La notizia, di qualche mese fa, è quella che fa pensare a quant’è cattivo l’uomo e per questo motivo Dio lo punisce: “Alzheimer e Parkinson, Pfizer si arrende: stop ai finanziamenti per la ricerca, 300 licenziamenti.

Tante potrebbero essere le considerazioni a margine di un’informazione come quella di cui sopra; fra le altre, è importante ricordare che in questi casi, perde sì la scienza, ma a venir sconfitta in maniera vergognosamente irrecuperabile è soprattutto la politica. Da aggiungere solo che di questo passo l’uomo, in quanto animale razionale, si avvicina a quell’Apocalisse in innumerevoli e più o meno seri casi evocata in ogni tempo e da ogni mente, più o meno rispettabile, più o meno da tenere in considerazione, atteso che i risultati derivanti dalla mancanza di certe cure, non create per volontà di Dio, più o meno tangibile, più o meno reale, più o meno interessato alle sorti di questa “valle di lacrime” regolarmente e sistematicamente rimpinguata di fatti per i quali piangere e stracciarsi le vesti, quei risultati, colpiscono l’intera umanità, nessuno escluso.

Sia pur per diversa malattia, la prova tangibile di quanto appena affermato, è stata offerta al mondo in questo periodo: si muore anche se si è arrivati all’apice di una multinazionale. Si lascia la valle di lacrime nella quale viviamo, indipendentemente da censo, razza, nazionalità, sesso, inclinazioni politico/religiose e chi più ne ha più ne metta. In questo senso, Dio non fa eccezioni: qualunque Dio si voglia considerare, chiunque sia l’oggetto di cui il Dio di cui si tratti, abbia posto sotto la sua supervisione.

Sarà questa la vera essenza della Giustizia?

Sarà questa l’Apocalisse da raggiungere, citata in ogni tempo ed in qualsiasi modo?

Vittorio Venditti

