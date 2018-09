Scuole sicure, previsti interventi alla Jovine

CAMPOBASSO Interventi di manutenzione straordinaria all’Istituto Comprensivo Jovine. Tramite determina dirigenziale il Comune ordina di procedere con urgenza all’esecuzione di alcuni lavori all’interno dell’edificio scolastico di via Friuli Venezia Giulia. Da Palazzo San Giorgio rassicurano che gli interventi non

comporteranno la necessità di spostare gli alunni e il personale didattico.

La Jovine è stata inaugurata nel 2007 con grande entusiasmo delle famiglie. Gli alunni in precedenza erano ubicati nella struttura di via Toscana. Ad oggi, la Jovine, risulta essere una delle scuole più giovani e popolose del capoluogo di regione, ospitando alunni dell’infanzia, delle elementari e delle medie. I lavori che saranno effettuati – reputati urgenti dall’amministrazione – riguardano la modifica del sistema di raccolta di acque piovane in copertura, in quanto durante violenti acquazzoni o in presenza di accumuli di neve, non risulta garantito il