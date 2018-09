Scuole Isernia, positivo incontro tra Toma e D’Apollonio

L’ex centro anziani potrebbe essere abbattuto e ricostruito ex novo. É questa la notizia più importante che è emersa dall’incontro tra il presidente della Regione Toma, l’assessore regionale Di Baggio, e il sindaco di Isernia, d’Apollonio. Il faccia a faccia è stato fortemente voluto dal governatore che ha inteso avere dei chiarimenti sulla situazione delle scuole comunali della città, dopo lo slittamento dell’inizio dell’anno scolastico. «É stato un incontro molto proficuo – ha dichiarato il presidente Toma –, il sindaco è stato molto collaborativo e propositivo. Abbiamo discusso sulle problematiche inerenti gli istituti scolastici di competenza comunale e il primo cittadino ha ampiamente giustificato i ritardi». L’attenzione si è soffermata soprattutto sull’ex centro anziani di via Umbria che avrebbe dovuto ospitare sette classi della primaria della Giovanni XXIII ma che rimarrà chiuso in quanto necessiterà di lavori di adeguamento in materia igienico-sanitaria. Nell’incontro però si è fatta strada l’ipotesi di procedere all’abbattimento della struttura per realizzarne una nuova. Con molta probabilità sarà un prefabbricato in legno, realizzato con criteri antisismici di ultima generazione. Oltre ai circa 90mila euro già messi a bilancio dal Comune di Isernia per gli interventi nello stabile, altri 100mila euro potrebbero essere reperiti da un progetto di realizzazione di un nuovo edificio scolastico, già deliberato dalla giunta regionale precedente, ma che non è mai partito. Il nuovo esecutivo regionale, invece, contribuirà con altri 100mila euro, per un totale di spesa che ammonta a circa 300mila euro. «Dall’incontro sono emerse altre criticità riguardo le scuole isernine, tra cui l’Andrea d’Isernia, ormai chiusa e la San Giovanni Bosco per cui occorrono altri fondi per completare la ristrutturazione.

Al contempo, però, ci sono anche scuole all’avanguardia in fatto di sicurezza, come ad esempio la “Tagliente” di San Lazzaro», ha continuato Toma che ha annunciato di voler intervenire su Isernia affinché, tra due anni, possa essere dotata di scuole moderne e funzionali. Un segnale di apertura anche per l’amministrazione comunale del sindaco d’Apollonio, a dimostrazione di come il nuovo governatore abbia tutte le intenzioni di attuare una politica inclusiva tra le due anime del centrodestra molisano. «Dopo anni in cui ci siamo sentiti trascurati, ho molto apprezzato l’interessamento della giunta regionale». É quanto, invece, ha affermato il sindaco Giacomo d’Apollonio che, insieme ad alcuni tecnici del Municipio, si è recato a Campobasso per incontrare il presidente Toma. Il primo cittadino ha spiegato che già domani mattina (oggi, ndr) incontrerà il suo Ufficio Tecnico per valutare la necessità di effettuare ulteriori indagini sulla struttura di via Umbria. «Ho molto apprezzato l’interessamento da parte del presidente Toma e dell’assessore Di Baggio – ha con- tinuato il sindaco. É un nuovo modo di amministrare il Molise a cui non siamo abituati. Fino ad ora, infatti, siamo rimasti isolati e ci siamo sentiti trascurati. Ma il vento ora è cambiato». Con una polemica, nemmeno troppo velata, nei confronti della precedente giunta Frattura. Il sindaco D’Apollonio, tornando per un attimo alla questione scuola, ha assicurato che lunedì 17 settem- bre le scuole dell’obbligo saranno aperte. Il ritardo di tre giorni, secondo quanto riferito dal sindaco, è ascrivibile alla risoluzione di talune criticità, segnalate dai dirigenti scolastici, per la sistemazione di tutti gli alunni. Per quanto riguarda la scuola denominata “ex Centro anziani”, come detto, si sta valutando invece la possibilità di intervenire con lavori di adeguamento e di messa in sicurezza secondo criteri improntati alle più moderne tecnologie, prevedendo anche un sostegno finanziario, da determinarsi, da parte dell’Ente Regione. Un incontro oltremodo positivo, voluto fortemente da Toma che sta riuscendo nell’obiettivo di far dialogare, in maniera proficua, le varie anime del centrodestra presenti in regione. Un “metodo inclusivo”, quello del Governatore, che sta dando i suoi frutti.