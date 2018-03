Scuole chiuse a Campobasso, domani 22 marzo (elenco in aggiornamento)

Il sindaco di Campobasso, Antonio Battista ha disposto per domani, giovedì 22 marzo 2018, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado pubbliche, parificate e paritarie.

Una decisione assunta in seguito al grado di allerta annunciato dai bollettini meteo diffusi dalla Protezione civile e in base alle precipitazioni previste per la nottata e la mattinata di domani. Il primo cittadino informa che la sala operativa presso la Sea (gestore del servizio di sgombero neve) resterà aperta ricordando inoltre che, in caso di particolari necessità o di pericolo, i cittadini possono contattare il numero verde 800993380.

Lista scuole chiuse domani, giovedì 22 marzo (in aggiornamento):

San Giuliano del Sannio

Cercemaggiore

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp