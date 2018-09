Scuole, Campobasso sulle pagine del CorSera

REDAZIONE

CAMPOBASSO

La cronaca nazionale si interessa nuovamente al nostro capoluogo di regione. Stavolta per la situazione degli edifici scolastici. Sulle pagine del “Corriere della Sera” il sindaco Battista difende il territorio e chiede soldi al Governo. «Dopo la sciagurata cancellazione dei fondi per la riqualificazione delle periferie sarebbe il minimo. I governi da tempo dovevano destinare risorse ai Comuni per le scuole», dichiara Battista a Carlo Vulpio del CorSera. Il primo cittadino offre una radiografia completa del patrimonio edilizio scolastico di Campobasso. Su 35 edifici scolastici, 20 sono stati chiusi e per altri sette si attende il responso di agibilità. «Chiudere una scuola è una scelta impopolare e spiacevole, ma tutto quello che ho fatto è stato fatto per il bene della città», chiude il sindaco di Campobasso.