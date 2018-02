Scuola. Pubblicato il bando per la costruzione del nuovo edificio di Mascione

CAMPOBASSO. Pubblicato il bando per la realizzazione della nuova scuola di Mascione che prevede l’abbattimento del vecchio plesso e la costruzione del nuovo edificio. Ad annunciarlo il sindaco Antonio Battista, nel corso del pomeriggio di ieri, durante l’open day della Montini che si è tenuto nei nuovi locali in via Colle delle Api. Concluso il trasloco dell’arredo scolastico, gli alunni inizieranno a frequentare le lezioni nel nuovo stabile inizio settimana prossima.

Il bando per la costruzione della nuova scuola di Mascione è un altro tassello che si aggiunge al lavoro che l’amministrazione di Palazzo San Giorgio sta portando avanti su Campobasso al fine di rinnovare il patrimonio edilizio scolastico a seguito delle chiusure dei plessi ritenuti pericolosi. “Da mesi lavoriamo incessantemente per dare risposte concrete alla cittadinanza. Abbiamo chiuso 18 scuole e ci siamo adoperati per avere una mappa che descriva in modo chiaro e preciso lo stato di salute degli istituti della città. È un lavoro che richiede risorse economiche e tante energie, ma ci siamo assunti delle responsabilità e con lo stesso senso di responsabilità le stiamo portando avanti. Il bando pubblicato oggi è la prova tangibile di quanto la sicurezza dei nostri ragazzi sia in testa alla lista delle priorità di questo Comune e di come l’amministrazione consideri le scuole luoghi di formazione ma anche importanti presidi sociali dei quartieri”.

