Scuola. Partono le iscrizioni online a primarie, medie e superiori per il prossimo anno

Al via, a partire da questa mattina alle 8 le iscrizioni online per il prossimo anno scolastico alle prime classi di primarie, medie e superiori. Tuttavia, quello di oggi non è sicuramente un ‘click day’ dal momento che sarà possibile operare la scelta della scuola fino alle ore 20 del 6 febbraio prossimo. Non esiste una priorità per le richieste inoltrate.

Le iscrizioni online riguardano anche quelli ai corsi dei Centri di formazione professionale regionali, una procedura alla quale anche la Regione Molise ha aderito. Mentre per le scuole dell’infanzia la procedura resta cartacea.

Tuttavia, la fase di iscrizione sarà possibile solo se è stata effettuata prima la registrazione al portale www.iscrizioni.istruzione.it che il Ministero ha messo a disposizione delle famiglie con tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell’iscrizione, faq e video tutorial esplicativi.

