Scuola e Municipio si rifanno il look

Quarantaseimila e quattrocento euro per mettere in sicurezza la scuola media Oddo Bernacchia e dare una facciata nuova al Municipio di Termoli.

Sono questi i due interventi che sono stati posti tra le priorità del settore Lavori pubblici e che dovrebbero prendere il via tra poche settimane per concludersi nell’arco di appena quaranta giorni. Si tratta di due interventi importanti e per certi versi anche urgenti. Il primo lavoro a essere avviato sarà quello presso la scuola media che si trova in piazza Garibaldi, proprio nei prezzi di piazza Monumento dove saranno avviati una serie di interventi per rispondere alle necessarie messe in sicurezza. In particolare i lavori nella scuola del centro cittadino la cui costruzione è iniziata nella prima metà degli anni ’30 per essere terminata nel 1948, interesseranno i locali dell’archivio al piano terra dell’edificio dove saranno sostituiti gli infissi in alluminio esistenti e sarà installata una porta tagliafuoco. Saranno collocati anche dei nuovi cancelli nel cortile dell’ingresso che andranno a rimpiazzare quelli presenti che si sono ossidati e sono a rischio caduta.

Lavori che sono necessari per garantire l’incolumità degli studenti, dei docenti e del personale scolastico che frequentano l’istituto tutti i giorni. Quello presso la Oddo Bernacchia, quindi, sarà il primo cantiere a essere aperto. Nel frattempo il settore Lavori pubblici chiederà ai vigili urbani il permesso per l’interdizione dei parcheggi a pagamento in piazza Sant’Antonio e per restringere le carreggiate in prossimità del cantiere che sarà allestito vicino al Municipio per il rifacimento della facciata della struttura che ospita il Comune di Termoli. Facciata che sarà totalmente messa a nuovo nella parte esterna, con l’utilizzo di materiali adatti a resistere alle varie intemperie. Si tratta di operazioni che comporteranno una interdizione dei parcheggi e un restringimento delle carreggiate e, di conseguenza, inevitabili disagi agli automobilisti che saranno necessari per permettere ai macchinari e ai mezzi di operare in piena sicurezza. Il Municipio, infatti, sarà interessato dai lavori sulla facciata esterna e sui cornicioni.

Lungo tutto il perimetro sarà ripristinato l’intonaco che si sta staccando dalla parete e il calcestruzzo che è stato rovinato dal tempo e dalle intemperie. Sarà poi effettuata la rasatura e sarà tinteggiata la facciata in corrispondenza dei cornicioni. Inoltre sarà effettuata la sostituzione e la messa in sicurezza delle lastre in pietra di rivestimento distaccate o in fase di distacco. Il palazzo che ospita gli uffici comunali, che risale alla prima metà degli anni ’50, nel corso dei decenni è stato già sottoposto ad una serie di interventi che hanno interessato appunto la facciata. I lavori saranno eseguiti dagli operai della “EmmetiSrl Costruzioini e Restauri” di Termoli che lavoreranno in entrambi i cantieri a partire dalle prossime settimane e concluderanno i lavori nell’arco di cinque settimane al massimo.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp