Scuola Mascione, Maroncelli: “Nodo strategico per la popolazione residente”

“Esprimo soddisfazione per la risoluzione trovata per la scuola di Mascione. 755mila euro stanziati da Palazzo San Giorgio per restituire ai cittadini di quell’area il proprio plesso scolastico”, così il consigliere comunale, delegato alle contrade, Gianluca Maroncelli.

“Una volta trovate le risorse ed espletata la gara d’appalto – ha proseguito Maroncelli – sarà compito di tutti mantenere alta la concentrazione sulla scuola che sorgerà in contrada Casale. Per gli abitanti di Mascione, infatti, la scuola è un nodo strategico per mantenere i figli nelle vicinanze di casa, ma anche per mantenere viva la contrada con i ragazzi bambini e adolescenti che, adesso, sono costretti a recarsi in via Gramsci”.

“Ricordo la protesta dei cittadini quando la scuola fu chiusa – ha concluso il capogruppo ‘Segnale Civico’ – Oggi, il primo passo verso la costruzione della nuova scuola per un successo di tutti i cittadini della popolosa area di Mascione”.

“Mi preme ringraziare il sindaco, la Giunta comunale e il Consiglio comunale per aver compreso l’importanza del plesso scolastico di Mascione, quale snodo per l’intera città. Mi auguro che, sulla base di quanto fatto per Mascione, possano esserci, a breve, riscontri positivi anche per le altre scuole del capoluogo. Programmando si possono ottenere i risultati”.

