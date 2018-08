Scuola Mascione, la ricostruzione partirà ad ottobre

CAMPOBASSO. L’amministrazione compie un altro passo decisivo verso la costruzione della nuova scuola di Mascione in contrada Casale, che circa un anno fa fu chiusa per palesi problemi di vulnerabilità sismica in seguito a relazione Unimol. I genitori – nell’occasione – manifestarono duramente nei pressi di Palazzo San Giorgio, tra sit-in e un gesto eloquente singolare: la riconsegna delle tessere elettorali.

Dodici mesi dopo, la giunta guidata da Battista (che nel frattempo aveva acceso un mutuo ordinario da 1,2 milioni di euro) ha ultimato le procedure che avvicinano l’avvio dei lavori. La gara è stata vinta da una ditta di Roma per una cifra complessiva di 755mila euro e la costruzione del nuovo plesso partirà in autunno, verosimilmente ad ottobre. Per gli alunni, invece, che si avviano a riprendere le attività didattiche a settembre, è confermata la collocazione dello scorso anno in via Gramsci.

Un ‘trasloco’ inevitabile, considerata anche la portata dell’intervento e le carenti soluzioni alternative (adeguamento sismico in primis) che non hanno convinto nessuno in comune per costi e tempi complessivi. L’odissea della ‘Don Milani’ di via Leopardi – rimasta chiusa a lungo per l’adeguamento da 500mila euro – è un precedente instant difficile da ignorare.

