Scuola lavoro, lo Scientifico “Romita” a Dublino con il progetto “Fare impresa”

Mercoledì 18 aprile prossimo alle 16 presso l’aula magna del Liceo Scientifico “A. Romita” di Campobasso sarà presentato il Progetto “Fare Impresa: scoperta e valorizzazione di sapori e saperi ‘Made in Italy'”, un percorso di alternanza scuola lavoro all’estero che 15 alunni del Liceo svolgeranno presso l’azienda Flavour of Italy a Dublino, in Irlanda.

Saranno presenti l’imprenditore molisano Maurizio Mastrangelo, titolare della suddetta azienda, il dirigente scolastico Anna Gloria Carlini, le docenti tutor ed accompagnatrici degli alunni, Marilena Ascione e Nadia Morena, Giovanni Piscolla, Stati Generali dell’Innovazione, Gabriella Faccone, commissione regionale parità e pari opportunità, Carmela Basile, Centro di informazione Europe Direct della Provincia di Campobasso, oltre ai protagonisti del progetto, gli alunni e le famiglie. Le attività che saranno illustrate nel corso dell’evento si riferiscono all’avviso pubblico 3781 del 5/4/2017 per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro (Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5).

Il progetto di candidatura del Liceo Scientifico Romita, presentato nel mese di giugno 2017 ha ottenuto dal Miur un finanziamento di circa 44mila euro. Le attività didattiche programmate verteranno sull’analisi delle caratteristiche del mercato produttivo del paese ospitante, degli aspetti di commercializzazione e promozione del Made in Italy, delle strategie di marketing e della comunicazione aziendale di una Impresa all’estero. Il progetto fornirà agli studenti la possibilità di vivere una esperienza di alternanza scuola lavoro, per un totale di 90 ore, in un contesto organizzativo transnazionale che favorisca lo sviluppo di competenze specifiche e trasversali e che faciliti l’integrazione culturale, linguistica e lavorativa all’estero.

