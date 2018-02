Scuola chiusa per neve, assenze non conteggiate

In questi giorni si sta abbattendo sull’Italia un’ondata di gelo storica. Ogni volta che si verificano eventi del genere le varie amministrazioni sono tenute a prendere provvedimenti. Uno di questi ad esempio, per la gioia degli studenti, è la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, ma molte sono anche le domande che questi ultimi si pongono. Una su tutte è: le assenze in questi casi sono conteggiate?

La risposta la troviamo nella casistica generale prevista dall’articolo 1256 del Codice Civile che afferma: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.

In altre parole, per gli studenti le assenze a causa della neve non sono conteggiate; mentre il personale scolastico non è tenuto ad alcun recupero delle ore eventualmente non prestate, con pieno diritto alla retribuzione. Pertanto, qualora alla fine dell’anno i giorni di lezione dovessero risultare minori di 200 – il numero minimo previsto dalla legge – per motivi non riconducibili alla volontà degli studenti, l’anno sarebbe comunque valido.

P.G.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp