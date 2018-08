Scossa più forte della precedente, segnalate lesioni: verifiche in corso

[pro_ad_display_adzone id="159437" random="true"]

Il Molise torna a tremare. Sono quattro in tutto le scosse che si sono susseguite nel giro di pochissimo tempo avvertite fino a Napoli. La prima, la più lunga e la più forte, ancora una volta con epicentro a Montecilfone, di magnitudo 5,2, 9 km di profondità circa, alle 20,19. Un’altra subito dopo, sempre con epicentro a Montecilfone ma molto più lieve di magnitudo 2,8. E altre due ancora con epicentro questa volta a Guglionesi, ma sempre più lievi, di magnitudo 3 e 2,5. In corso uno sciame di assestamento.

Numerose le persone riversatesi in strada in preda al panico. Tanta paura anche lungo la costa, dove in tanti sono scesi in strada. La scossa di terremoto è stata avvertita distintamente, e ci sono stati anche dei malori.

La scossa è stata avverita ancora una volta distintamente anche in Campania, Abruzzo e finanche a Bari.

Lievi danni alle case si sono registrati nel paese di Palata (Campobasso), dove secondo una prima ricognizione si segnalano lesioni ai cornicioni. Quella di questa sera è la seconda scossa seria in meno di 48 ore: poco prima della mezzanotte di Ferragosto, una scossa di 4.7 era stata avvertita tra i Comuni di Palata e Montecilfone.

Verifiche in corso da parte dei Vigili del fuoco.

Seguono aggiornamenti.

Ri co

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp