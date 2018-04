Ancora una scossa di terremoto, a Termoli persone in strada

Un’altra scossa di terremoto con epicentro Acquaviva Collecroce, questa volta molto più forte e soprattutto avvertita dalla popolazione, ha scosso gli abitanti del paesello sul lago fino alla città di Termoli poco fa. Il tremolio è stato avvertito in maniera molto forte e prolungata soprattutto agli ultimi piani dei palazzi. 4.2 l’intensità del sisma calcolata ad una profondità di 31.2 chilometri. Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp